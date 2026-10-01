Inauguran una placa en el acceso al antiguo refugio antiaéreo del Serrallo de Tarragona

La placa en recuerdo al antiguo refugio antiaéreo del Serrallo de Tarragona. - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El antiguo refugio antiaéreo del Serrallo se ha incorporado a los espacios de la guerra y la represión franquista en Tarragona con una placa que señaliza este lugar en la calle Callao, informa el Port de Tarragona en un comunicado este jueves.

El acto para inaugurar la placa ha contado con la participación del alcalde, Rubén Viñuales, y el presidente de la autoridad portuaria, Santiago J. Castellà, y que la conmemoración "identifica y dignifica un espacio estrechamente vinculado a la historia del Serrallo y a los efectos de la Guerra Civil en la ciudad".

El Port ha recalcado que la iniciativa quiere dar a conocer la existencia de este refugio que había protegido a "más de medio millar de personas de los bombardeos de la Guerra Civil", ya que con la posterior construcción de la red ferroviaria supuso la destrucción de buena parte del refugio, por lo que ahora no es visitable.

"El acto de hoy no es solo la descubierta de una placa, es una reivindicación de la memoria del Serrallo y de la terrible experiencia que fue la Guerra Civil para el barrio y para la ciudad", ha afirmado Castellà.

Por su parte, Viñuales ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja con la convicción de que "recordar es útil, que mirar al pasado no es quedarse atrapado en él, sino entender mejor quién somos y cómo hemos llegado hasta aquí".