El Incasòl destinará 251 millones más a la promoción de vivienda pública en Catalunya

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha autorizado al Institut Català del Sòl (Incasòl) a destinar 251.809.862,37 euros para la promoción de vivienda pública, siendo este el importe del remanente de tesorería no afectado del ejercicio 2025.

"Esta medida debe permitir ampliar la contribución del Incasòl para hacer frente a la situación del mercado de vivienda, así como a la necesidad de ampliar el parque público", ha explicado el Govern en una nota de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

La medida se enmarca, además, en el Plan 50.000 de la Generalitat, por el que prevé construir dicho número de viviendas hasta 2030, junto a medidas de movilización de suelo público, para "mitigar" el desequilibrio entre oferta y demanda y ampliar la oferta de vivienda.