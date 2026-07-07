El Incasòl empieza a construir 146 viviendas de alquiler asequible en Viladecans (Barcelona)

Render del edificio - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha empezado las obras de construcción de una promoción de 146 viviendas destinadas a alquiler asequible en el sector Llevant de Viladecans (Barcelona), informa la Generalitat de Catalunya en un comunicado este martes.

Los edificios se han construido en terrenos del Incasòl y el presupuesto de adjudicación de las obras asciende a 19,42 millones de euros, subvencionados por los Fondos Next Generation con una asignación de 1,88 millones.

Las viviendas tendrán entre 46 y 70 metros cuadrados útiles y serán de dos o tres habitaciones, todas con ventilación natural cruzada, y el edificio también cuenta con 165 plazas de aparcamiento, de las que 8 se destinarán al local comercial.

El proyecto, redactado por Fabregat & Fabregat SCP, Simón Abellán y Pol Monago, destaca por la buena orientación, ya que todas las áreas de estar, comedor y cocina tendrán soleamiento todo el año.

El sector Llevant de Viladecans es una nueva área residencial en pleno desarrollo, con una superficie de 26,6 hectáreas en las que se podrán construir 2.956 viviendas.