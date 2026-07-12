El Incasòl inicia la construcción de 51 viviendas de alquiler asequible en Figueres (Girona)

Render de los bloques. - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut Català del Sòl (Incasòl) ha comenzado las obras para edificar una promoción de 51 viviendas de alquiler asequible en la avenida Costa Brava de Figueres (Girona), informa un comunicado del Govern este domingo.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 9,5 millones de euros financiado parcialmente con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su finalización está prevista para mediados de 2028.

Los dos nuevos bloques, diseñados por los arquitectos Maira González, Enric Rojo y Víctor Bouman en terrenos del Incasòl, constarán de una planta baja y tres pisos de altura.

La estructura utilizará madera modular e industrializada para aligerar la cimentación y acortar los plazos de obra, organizando las estancias en forma de corona alrededor de un patio central donde se agrupan los recibidores, cocinas y baños.

Los pisos dispondrán de una superficie de entre 55 y 72 metros cuadrados con dos o tres dormitorios de dimensiones similares y adaptables, una zona de sala-comedor conectada y una balconada exterior a la que tienen acceso todas las habitaciones principales.