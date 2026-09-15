El incendio de Alfarràs (Lleida) obliga a confinar a 240 personas de Andaní y granjas cercanas

Imagen del fuego. - BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El incendio de Alfarràs (Lleida) de este martes ha obligado a confinar el núcleo de población de Andaní y de diversas granjas cercanas a la carretera N-340, que este martes a las 17.45 horas está cortada.
Según informan los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, sobre el terreno siguen trabajando 26 dotaciones, 5 de las cuales aéreas.
El aviso se ha recibido a las 16.03 horas, por un fuego cercano al barranco Regal de Viuda.