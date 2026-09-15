El incendio de Alfarràs (Lleida) obliga a confinar a 240 personas de Andaní y granjas cercanas

Imagen del fuego.
Imagen del fuego. - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 17:48
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LLEIDA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Alfarràs (Lleida) de este martes ha obligado a confinar el núcleo de población de Andaní y de diversas granjas cercanas a la carretera N-340, que este martes a las 17.45 horas está cortada.

Según informan los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, sobre el terreno siguen trabajando 26 dotaciones, 5 de las cuales aéreas.

El aviso se ha recibido a las 16.03 horas, por un fuego cercano al barranco Regal de Viuda.

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