Imagen del edificio afectado - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un edificio en la calle Viladordis en Manresa (Barcelona), que ya ha sido controlado, ha obligado a evacuar a una cuarentena de vecinos este domingo.

Según han informado los Bombers de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el aviso se ha recibido a las 14.23 horas y han desplazado 6 dotaciones, mientras que Protecció Civil ha activado la prealerta del Procicat.

Los bomberos han inspeccionado todas las viviendas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a diversas personas.