El incendio de Guimerà (Lleida) obliga a confinar 21.000 vecinos en 4 municipios

Protecció Civil ha confinado 4 municipios - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha confinado los municipios de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa y Granyanella y el polígono industrial Riambau de Tàrrega por el incendio en Guimerà (LLeida) que se ha reactivado la tarde de este jueves.

Según ha podido saber Europa Press y ha confirmado Protecció Civil, la Es-Alert se ha mandado sobre las 19.05 pidiendo a los ciudadanos de estas localidades que no salgan a la calle, afectando a unas 21.000 personas.

Los Bombers de la Generalitat trabajan contra el incendio con 23 dotaciones terrestres, 5 aviones y 4 helicópteros.