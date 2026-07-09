El incendio de Guimerà (Lleida) se reactiva y Bombers trabaja con 32 dotaciones

Incendio en Guimerà (Lleida) este jueves - BOMBERS

LLEIDA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan contra el incendio en Guimerà (Lleida), que se ha reactivado la tarde de este jueves y donde hay 23 dotaciones terrestres, 5 aviones y 4 helicópteros.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el fuego ha vuelto en el flanco derecho, tiene capacidad de lanzar focos secundarios y ha alcanzado a vegetación forestal y campos de cultivo para segar.

El cuerpo ha pedido el confinamiento de Mas de Bondia y han confirmado con los Mossos d'Esquadra el corte de la LV-2101.