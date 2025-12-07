Un incendio en una nave industrial de Canonja (Tarragona) quema 25 vehículos

La nave de Canonja (Tarragona) donde se ha producido el incendio - BOMBERS DE LA GENERALITAT
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 11:47

TARRAGONA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una nave industrial situada en el kilómetro 1.155,5 de la N-340 en Canonja (Tarragona) este domingo por la mañana ha quemado 25 vehículos en el interior del recinto, aunque no ha habido heridos.

Bombers de la Generalitat ha recibido el aviso a las 7.01 horas de esta mañana y se ha desplazado con 11 dotaciones que han conseguido controlar el incendio, han informado vía X.

El fuego ha hecho colapsar la estructura de cierre de la nave, pero no se ha propagado a las naves de alrededor.

