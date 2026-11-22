BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un autobús se ha incendiado este domingo a última hora de la tarde en la calle Biada del barrio de Gràcia de Barcelona en la esquina con Torrent de l'Olla sin causar heridos, y las llamas afectan también a un edificio cercano.
El autobús era de la línea 39, funcionaba con tecnología de gas y se ha empezado a incendiar por la parte delantera, han informado fuentes de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a Europa Press.
El conductor ha desalojado a todo el pasaje y de momento no se conocen las causas.