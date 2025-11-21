Incendio en el restaurante Normal de Girona, el segundo en un mes en locales de los hermanos Roca

GIRONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han extinguido este jueves por la noche un incendio sin heridos en la cocina del restaurante Normal, ubicado en el Barri Vell de Girona, y se trata del segundo incendio que se produce en un mes en un establecimiento de los hermanos Roca, después de que el pasado 4 de noviembre se quemara la cúpula de madera del restaurante Mas Marroch en Vilablareix (Girona), donde tampoco se produjeron daños personales.

El aviso se ha producido a las 00.16 horas, y en total, los Bombers de la Generalitat han movilizado seis dotaciones y el fuego ha afectado principalmente a la campana extractora, la chimenea y algunos materiales, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.

Uno de los hermanos, Josep Roca, ha publicado un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press, donde ha afirmado que no ha habido ningún daño personal: "Estamos todos bien. Gracias a los bomberos, a la policía local y los vecinos por su apoyo. Permaneceremos cerrados hasta que podamos reabrir lo antes posible".