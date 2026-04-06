Un incendio de vegetación en la C-32 en Gavà provoca retenciones desde Castelldefels (Barcelona)

Estado de la carretera C-32 a la altura de Gavà (Bracelona) - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio de vegetación en el margen de la C-32 a la altura de Gavà está provocando retenciones en esta vía desde Castelldefels (Barcelona), con un único carril de circulación habilitado en sentido Barcelona, según ha informado en un apunte en X el Servei Català de Trànsit.

Los Bombers trabajan con 7 dotaciones y han informado que el incendio está quemando el margen de la vía, generando un foco secundario en el Parc Agrari del Baix Llobregat en el que también están trabajando, han informado también vía X.

Este corte se produce durante la segunda fase del dispositivo de tráfico en las carreteras catalanas en la que desde las 12 horas de este domingo hasta las 14 horas de este lunes han vuelto al área metropolitana de Barcelona 396.261 vehículos, el 67,2% de los previstos.