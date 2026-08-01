Un incendio de vegetación en Montblanc (Tarragona) obliga a cortar la TV-2124

Imagen del incendio
Imagen del incendio - @BOMBERSCAT
Europa Press Catalunya
Publicado: sábado, 1 agosto 2026 16:42
Seguir en

TARRAGONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este sábado por la tarde en la extinción de un incendio de vegetación agrícola en Montblanc (Tarragona) que ha obligado a cortar de la carretera TV-2124, según explica Trànsit en un mensaje en 'X'.

El fuego se desarrolla en las proximidades de la vía y los Bombers de la Generalitat han desplegado 9 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero, según han informa el cuerpo en otro mensaje en 'X'.

Los efectivos de los bomberos cuentan con el apoyo de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado