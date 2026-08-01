Un incendio de vegetación en Montblanc (Tarragona) obliga a cortar la TV-2124

Imagen del incendio - @BOMBERSCAT

TARRAGONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat trabajan este sábado por la tarde en la extinción de un incendio de vegetación agrícola en Montblanc (Tarragona) que ha obligado a cortar de la carretera TV-2124, según explica Trànsit en un mensaje en 'X'.

El fuego se desarrolla en las proximidades de la vía y los Bombers de la Generalitat han desplegado 9 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero, según han informa el cuerpo en otro mensaje en 'X'.

Los efectivos de los bomberos cuentan con el apoyo de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).