Un incendio en el Puerto de Barcelona quema un vehículo y varios contenedores de mercancías

Archivo - Imatge de recurs dels Bombers de Barcelona- BOMBERS DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Un incendio en la zona portuaria de Barcelona este domingo a mediodía quema un vehículo y varios contenedores de mercancías, según han informado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

Los Bombers de Barcelona han recibido el aviso por incendio a las 13.17 horas y trabajan en la extinción del mismo en la zona del Pont de Europa, en el Moll de Ponent, con 10 dotaciones: tres tanques, tres autobombas con agua, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos con equipos de apoyo y dos vehículos de mando.

Las mismas fuentes han señalado que no constan personas afectadas y que se está trabajando en la contención de las llamas.

Según han informado fuentes portuarias a Europa Press, el incendio ha afectado a algunas tractoras portuarias de la terminal y las mercancías que se han quemado no son peligrosas.

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 76 llamadas relacionadas con este incendio, que ha provocado una columna de humo muy visible, según han informado vía 'X', mientras que Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Procicat.