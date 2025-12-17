Una incidencia interrumpe Rodalies entre Sants y El Prat (Barcelona) con varias líneas afectadas

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia interrumpe este miércoles sobre las 17.35 horas la circulación de Rodalies entre la estación de Sants y El Prat (Barcelona), por lo que están afectadas varias líneas, informa en un comunicado.

Concretamente, sufren afectaciones la R2, la R2Nord y Sud, la R11 y los Regionales Sud (R13, R14, R15, R16 y R17).

La incidencia se produce exactamente en la infraestructura de El Prat y los técnicos están trabajando para resolverla lo más pronto posible.