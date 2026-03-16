'Incontrolable' de Kirk Jones gana los Premios a mejor película del Brain Film Fest

Entrega de premios del Brain Film Fest. - BRAIN FILM FEST

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cineasta británico Kirk Jones ha ganado el Premio Solé Tura y el Premio del Público a mejor largometraje del Brain Film Fest 2026 por 'Incontrolable (I Swear)', un retrato de John Davidson, activista del síndrome de Tourette.

La película "captura con sensibilidad y humor la vida de un hombre que transformó el estigma social en una fuerza de visibilización para una comunidad poco conocida", informa en un comunicado la Fundación Pasqual Maragall, impulsora del festival.

En la categoría de cortometraje, el jurado ha otorgado el Premio Solé Tura a 'Trece gatos', de David Gaspar, una comedia dramática que explora "la evasión emocional, el trauma y los instintos felinos".

El Premio del Público a mejor cortometraje ha sido para 'Los Perdedores', de Jesús Melgares, una obra "de carácter social" que pone el foco en la ludopatía en menores.

A los premios de las secciones competitivas se suma el Premio Especial del Brain Film Fest 2026, otorgado a Carla Simón, que recogió el galardón honorífico el pasado 11 de marzo en el marco de la inauguración del certamen.