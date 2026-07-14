El Índice de confianza empresarial de Catalunya aumenta un 2,2% en el tercer trimestre

Archivo - Vista de la Torre Glòries, a 16 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de confianza empresarial de Catalunya ha aumentado un 2,2% en el tercer trimestre del año, respecto al trimestre anterior, informa en un comunicado este martes el Idescat.

La hostelería y el transporte son los sectores que más aumentan la confianza empresarial, con un 4,6%, mientras que el del comercio se incrementa un 3,5%, el de la construcción y la industria, un 3,1% en ambos casos, y en el resto de servicios, un 0,3%.

En términos interanuales, el Índice disminuye un 0,7%, con descensos en todos los sectores, salvo la construcción, donde aumenta un 0,7%.