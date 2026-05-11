Indra sitúa a Catalunya en el centro de su estrategia espacial, de IA y automoción

IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, este lunes en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Indra ha situado a Catalunya en el centro de su estrategia de las áreas del espacio, la inteligencia artificial (IA) y automoción, han expresado los tres directivos de estas áreas de la compañía, que son el director general de Indra Space, Miguel Ángel Panduro; el de IndraMind, Ignacio Martínez, y el de Indra Land Vehicles, Frank Torres.

Lo han manifestado este lunes en el IV Encuentro del Ecosistema de la Industria Nacional de Defensa en Catalunya, de Indra, en el que también participan el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el presidente de Indra, Ángel Simón; el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, y la responsable en Catalunya, Anna Ortí.

Panduro ha señalado el impulso al sector espacial dentro de la compañía desde hace dos años, y que ya se ha materializado hasta situar a la compañía cómo el tractor dentro de la industria europea, una posición que para consolidar, ha explicado, la compañía debe integrar a todo el ecosistema, "particularmente el catalán".

Ha explicado que en Catalunya existen empresas "muy interesantes y muy potentes", aunque cree que les falta consolidación y tamaño para competir a nivel europeo y global, por lo que ha expresado la voluntad de Indra de "tenderles" la mano; asimismo, ha elogiado el entorno institucional, de centros de investigación y tecnológicos y universidades de referencia a nivel europeo.

Concretamente, se ha referido a la participación de Indra en Galileo, un sistema global de navegación por satélite de la Unión Europea.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Martínez, por su parte, ha explicado que Catalunya es "el centro" de las soluciones de seguridad integral desarrolladas en IndraMind, tanto en la innovación y desarrollo de casos de uso, mientras que en el ámbito de la ciberdefensa, participan en los grandes proyectos internacionales y nacionales desde el territorio.

El directivo se ha referido a la apertura este año del Centro de Innovación y Talento en Barcelona, que es una "punta de lanza" para el I+D de la compañía, y prevé que contará con más de 300 expertos en el ámbito de la ciberseguridad e incorporará otros 90 perfiles de alto valor en ciberdefensa.

Ha añadido que IndraMind apoya el ecosistema de Catalunya, a la vez que construye "la autonomía tecnológica que Europa necesita" a través de estas colaboraciones.

AUTOMOCIÓN

Por su parte, Torres ve clara la aportación de Catalunya a la industria del vehículo, con una industria diferencial e internacional, así como centros de investigación, y prevé que las empresas catalanas puedan producir componentes críticos para el desarrollo de este área en Indra.

En este sentido, ha manifestado la voluntad de Indra Land Vehicles de actuar como una empresa tractora y que genere empleo, y ha explicado que la empresa no busca únicamente proveedores, sino socios con los que poder colaborar a largo plazo.