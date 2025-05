La industria audiovisual catalana viaja al Reino Unido para fomentar su estrategia internacional

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Audiovisual de Catalunya y la agencia de competitividad de la Generalitat, Acció, con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), han viajado al Reino Unido para reforzar el posicionamiento internacional del sector audiovisual catalán tejer alianzas con la industria británica.

Desde este lunes y hasta el viernes, una delegación formada por 25 representantes de empresas e instituciones catalanas estarán en Londres y Mánchester para explorar colaboraciones y posicionar a Catalunya como 'hub' de innovación y producción audiovisual en el sur de Europa, informa el Clúster en un comunicado este martes.

Entre los asistentes, hay 18 empresas catalanas, como Gestmusic, Lavinia, XAL, 3Cat, Parc Audiovisual de Catalunya o Mediapro.

Durante su visita, los representantes catalanes visitarán experiencias inmersivas, estudios que hacen producciones audiovisuales para óperas, conciertos o desfiles de moda, e infraestructuras para la producción de contenidos con tecnologías como la captura volumétrica y la inteligencia artificial (IA).

También se mostrará un caso de estudio centrado en la creación de metahumanos interactivos generados con IA y habrá visitas a las sedes de la BBC Studios y del estudio internacional DNEG, especializado en efectos visuales de alta calidad y responsable de éxitos como 'The Last of Us' o 'Interstellar'.