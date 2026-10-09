Inés Toharia gana el Premio Josefina Molina con el guión de 'Márgenes oscuros' - FUNDACIÓN SGAE/FESTIVAL DE SITGES

Trata de un hecho inexplicable en una película muda

SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La guionista y directora Inés Toharia ha ganado el II Premio Josfina Molina de guión de largometraje fantástico de autoría femenina, impulsado por la Fundación Sgae y el Festival de Sitges, con su obra 'Márgenes oscuros'.

El galardón, dotado con 10.000 euros y que se falla durante la celebración del Festival de Sitges, reconoce guiones originales e inéditos de autoras socias de la Sgae con el objetivo de abrir espacio a nuevas voces y miradas en un género todavía fuertemente masculinizado, informan este viernes los impulsores en un comunicado.

El jurado ha seleccionado por unanimidad el guión de Toharia (Madrid, 1975) entre los 29 presentados y ha destacado "la elevada calidad literaria y la sensibilidad cinéfila del guión", así como ha valorado su originalidad, su perspectiva renovadora dentro del fantástico y su capacidad para abordar un rol femenino huyendo de cualquier tópico.

Toharia ha señalado que es un honor enorme recibir el Premio Josefina Molina, con una emoción especial por la pérdida de la cineasta hace unos meses, y la ha recordado como una mujer que "abrió caminos cuando más difícil era hacerlo".

Este homenaje a Molina conecta, además, con 'Márgenes oscuros', una historia que habla de la memoria, de las huellas que se dejan y de la importancia de que el trabajo de personas que precedieron no desaparezca, una reflexión que le acompañó durante la escritura: "Su muerte me afectó y, de alguna manera, creo que fue el impulso que necesitaba para encerrarme, retomarlo y llevarlo hasta el final".

El escenario de 'Márgenes oscuros' nace del mundo de la preservación fílmica, en el que se ha formado la guionista, y presenta a una técnica de un archivo cinematográfico que descubre un hecho inexplicable en una película muda de 1929 y su investigación desdibujará la frontera entre las imágenes y la realidad y desvelará que preservar una película es también recuperar la memoria de las personas que la hicieron posible.

"Me interesa aportar una mirada en la que el fantástico no esté necesariamente ligado a la acción, al poder o al enfretamiento, sino que pueda surgir de alguna cosas mucho más íntima: la memoria, el olvido, la pérdida, lo que perdura y lo que se ha borrado", ha dicho Toharia.

El jurado del II Premio Josefina Molina ha estado integrado por la directora general de la Fundación del Festival de Sitges, Mònica Garcia, la crítica cinematográfica Violeta Kovacsis, la guionista Elisa Puerto y el director de cine Óscar Aibar.