Los informadores ambientales de la Generalitat atendieron a 400.000 personas entre junio y julio

Un informador ambiental de la Generalitat - CONSELLERIA DE TERRITORIO

BARCELONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los informadores ambientales de la Generalitat de Catalunya atendieron a casi 400.000 personas entre junio y julio de este año, ha informado la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este domingo.

En concreto, el dispositivo de informadores ambientales, que vela cada verano por un acceso responsable y ordenado a espacios fluviales, parques naturales y otros espacios protegidos de Catalunya con elevada afluencia de visitantes, ha atendido a 393.832 personas.

En total, se calcula que estos espacios han recibido 1.048.026 visitas y el dispositivo, que está financiado por el departamento de Territorio y que cuenta con la colaboración de las diputaciones de Girona, Barcelona y Tarragona, está formado por un total de 206 informadores.

Los informadores ambientales realizan tareas de acogida e información a los visitantes, dan apoyo en la regulación del uso del espacio y en la gestión de incidencias y de emergencias, coordinándose con los ayuntamientos de las zonas de los espacios naturales, Agents Rurals, guardias rurales y Mossos d'Esquadra.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha explicado que "ahora, en el verano y, sobre todo, en este en el que los episodios de temperaturas elevadas han sido muy recurrentes, se concentran muchas personas en los entornos fluviales y zonas de pozas" y ha destacado que desde que se puso en marcha este dispositivo a finales de junio se han recibido en estos entornos 108.985 visitantes.

La consellera ha destacado que el dispositivo "contribuye a facilitar la convivencia armónica entre el ocio de la ciudadanía y la preservación del medio y ofrece un apoyo esencial para los municipios y los ayuntamientos en los que se encuentran estos espacios".

PLAN ALFA

En las zonas fluviales de las demarcaciones de Girona, Catalunya Central, Tarragona y Terres de l'Ebre (Tarragona) se han desplegado 70 informadores ambientales, 5 más que el año pasado y, en estos espacios se ha atendido a casi 67.000 personas.

Esta cifra es inferior a la del año pasado, cuando en el mismo periodo atendieron a 143.555 visitantes, un hecho que "se justifica por el gran número de días" de nivel 4 del Plan Alfa en julio, con accesos cerrados, lo que indica que estas medidas funcionan y reducen la afluencia de personas en los espacios naturales y, por consiguiente, el riesgo de incendio forestal, destaca la consellera.