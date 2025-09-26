Iniciada la tramitación de una nueva planta de biometano en Tortosa (Tarragona)

TARRAGONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión territorial de urbanismo de las Terres de l'Ebre (Tarragona) ha aprobado en primera fase el plan especial urbanístico para una planta de producción de biometano en Tortosa (Tarragona), informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica este viernes.

Se trata de un proyecto de economía circular promovido por Bio Salas para la construcción de una planta de tratamiento de residuos orgánicos y subproductos animales que no se destinen al consumo humano.

La instalación es considerada infraestructura de utilidad pública y ahora se inicia el análisis para que la actividad sea compatible con un conjunto de requerimientos sectoriales, urbanísticos y medioambientales.