La iniciativa 'Cap Nen Sense Joguina' de SER Catalunya subastará objetos donados para ayudar a Gaza

El 'Perro Sanxe' cedido a la SER por el presidente del Gobierno.
Publicado: lunes, 5 enero 2026 11:45
BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 59 edición de la iniciativa solidaria 'Cap Nen Sense Joguina' de SER Catalunya subastará 53 objetos donados por políticos, cantantes y deportistas, entre otros, para destinar los beneficios a proyectos de Unicef y del Ayuntamiento de Barcelona en Gaza, y también repartirá juguetes a familias vulnerables.

En un comunicado este lunes, SER Catalunya ha explicado que cuentan con objetos donados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder de Junts, Carles Puigdemont; el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián; los cantantes Rosalía, Joan Manuel Serrat, Sabina y Rigoberta Bandini, y los futbolistas Pedri, Rapinha y Alexia Putellas, entre otros.

La subasta se hará en un programa especial en directo este lunes a partir de las 19 en el estudio Toresky, presentada por Rosa Badia, y se alargará hasta la madrugada.

Los oyentes podrán pujar por cualquiera de los objetos a subasta disponibles en la web del programa por teléfono o a través de WhatsApp.

Los objetos donados incluyen un vestido de Rosalía, acompañado del disco de oro firmado de la canción 'Dolerme'; el manuscrito de 'Paraules d'amor' de Serrat con una ilustración del artista Javier Mariscal; la figura de un 'Perro sanxe' cedida por el presidente del Gobierno; un maillot del ciclista esloveno Tadej Pogacar; un diccionario cedido por Puigdemont; un chándal de Gabriel Rufián, y las botas de Alexia Putellas, entre otros.

Los beneficios se destinarán a repartir juguetes entre los niños de familias vulnerables de la ciudad de Barcelona y, este año, también a uno de los proyectos que Unicef impulsa en Gaza, trabajando de forma coordinada con el Ayuntamiento de Barcelona, que ha designado las ciudades palestinas como 11 Distrito Municipal.

