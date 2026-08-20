La iniciativa del Memorial Democràtic 'Testimonis a l'Aula' llega a 80 centros y 1.600 alumnos

Archivo - El director del Memorial Democràtic, Jordi Font. - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Memorial Democràtic de Catalunya impulsó durante el curso 2025-26 el recurso educativo 'Testimonis a l'Aula', que ha llegado a 80 centros educativos y cerca de 1.600 alumnos, ha informado la Generalitat de Catalunya en un comunicado este jueves.

Con 106 talleres impartidos, el objetivo es que los alumnos tengan una aproximación rigurosa a los principales episodios de la historia contemporánea de Catalunya, poniendo el foco en la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos.

Las sesiones son conducidas por testigos, familiares, historiadores o periodistas de episodios históricos como la Guerra Civil y el exilio republicano; los campos de concentración nazis, la resistencia antifranquista o la represión de la dictadura.

El director del Memorial Democràtic, Jordi Font, destaca que esta clase de iniciativas "contribuyen a garantizar que las experiencias vinculadas a la guerra, la deportación o la represión continúen interpelando a las nuevas generaciones".

El 50,6% de las sesiones han ido destinadas a los estudiantes de la ESO, mientras que un 45% eran para Bachillerato y el resto para universidades y programas especiales; 20 de los 80 centros están en Barcelona, pues el objetivo era extender la iniciativa por toda Catalunya.

TEMAS TRATADOS EN LAS SESIONES

Algunas de las sesiones se han dedicado a figuras catalanas como Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen; Salvador Puig Antich, asesinado en 1974 y convertido en un símbolo de la represión franquista, o Antoni Benaiges, profesor republicano fusilado al inicio de la Guerra Civil.

No todos los talleres tenían un protagonista de referencia, muchos de ellos se centraban en procesos históricos como la represión ejercida por el Tribunal de Orden Público (TOP), la persecución del colectivo LGTBIQ+, y el papel del periodismo en tiempos de guerra.