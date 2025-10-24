InmoCaixa estudia la compra de la sede de Novartis en Barcelona

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El brazo inmobiliario de Criteria Caixa, InmoCaixa, está estudiando la compra de la sede de Novartis en Barcelona, propiedad de Freo Group y BC Partners, han explicado fuentes de Critera a Europa Press y ha avanzado 'La Vanguardia' este viernes.
Las fuentes han apuntado que es "uno de los proyectos en estudio, como tantos otros" y han señalado que hasta el momento no hay oferta vinculante ni, textualmente, nada cerrado.
El edificio cuenta con una superficie de 12.000 metros cuadrados, divididos en nueve plantas sobre rasante y otras cuatro de aparcamiento subterráneo con 114 plazas, y está ubicado en el número 764 de la Gran Via.
Los actuales propietarios compraron el edificio a la propia Novartis en 2022 en una operación de 'sale&leaseback', por lo que la farmacéutica se mantuvo como inquilina, aunque solo de una parte del edificio.
El inmueble fue construido en 1972 y proyectado por el arquitecto Xavier Busquets, como sede de Sandoz, que en 1996 se fusionó con Ciba-Geigy para crear Novartis.