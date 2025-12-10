Inocsa escritura la ampliación de capital de la OPA a GCO e inscribe las nuevas acciones

Archivo - Imagen de la sede de Occident en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Inocsa ha formalizado este miércoles la escritura correspondiente a su aumento de capital asociado a su compra de la totalidad de las acciones de Grupo Catalana Occidente (CGO), según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Junto a esta operación, la empresa ha inscrito también las nuevas acciones destinadas a los accionistas de GCO que, en el proceso de compra de la compañía, optaron por recibir el pago por sus acciones en títulos de Inocsa, en lugar de en efectivo.

Ambas operaciones se enmarcan en la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Inocsa para hacerse con el control de la empresa aseguradora, y que supondrá la exclusión del parqué de GCO.