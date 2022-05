Inspección de Trabajo requiere a Ryanair pagar el SMI mensual a sus empleados de la base de Girona

GIRONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Inspección de Trabajo ha requerido a Ryanair que pague el equivalente mensual del salario mínimo interprofesional (SMI) a sus trabajadores en el Aeropuerto de Girona, según un comunicado de USO este miércoles.

En su resolución, ha considerado probado que 15 trabajadores no han recibido el salario mínimo mensual de 950 euros --en 2021-- y que la empresa no puede compensar esta cifra a final de año, tal y como pretendía, ya que los empleados tienen un contrato especial por horas de vuelo y pueden no alcanzar el mínimo en un mes o cobrar más en otro mes.

Inspección de Trabajo ha requerido el pago de la diferencia entre el salario percibido y el SMI en el plazo de un mes.