El Institut Cartogràfic i Geològic actualiza el mapa geológico de Catalunya

El Institut Cartogràfic i Geològic actualiza del mapa geológico de Catalunya

BARCELONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) de la Generalitat ha actualizado el mapa geológico con mejoras para contribuir a una gestión más informada y sostenible del territorio.

La nueva edición del mapa, a escala 1:50.000, ofrece datos geológicos para la planificación y la gestión sostenible, con cambios "significativos" de contenidos y formatos respecto a su versión anterior, informa el Departament de Territorio en un comunicado este domingo.

Las principales novedades son la armonización de las descripciones de las unidades geológicas para mejorar su coherencia, la revisión de las edades de estas unidades, así como nuevas fechas disponibles, la identificación de las estructuras geológicas mayores que compartimentan el territorio y la corrección de los errores de la versión anterior.

4 CAPAS DE INFORMACIÓN

El mapa se estructura en 4 capas de información: unidades geológicas (cuerpos de roca), contactos geológicos (superficies que limitan los cuerpos rocosos), pliegues y fallas (estructuras geológicas).

La nueva versión consolida el mapa como una herramienta para profesionales y administraciones y ya es accesible para todos en el portal de datos abiertos OpenICGC, a través del visor corporativo Vissir y el visor Geoindex Geologia territorial.