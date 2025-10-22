El Institut de Medicina Legal investiga posible acoso sexual a una empleada en prácticas en Girona

Archivo - Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) en Barcelona. - CONSELLERIA JUSTICIA - Archivo

GIRONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha abierto un proceso de "información reservada" para investigar un presunto caso de acoso sexual por parte de uno de los profesionales hacia una trabajadora en prácticas mayor de edad en la delegación de Girona, explican fuentes cercanas al caso a Europa Press.

La denuncia interna se registró a finales de septiembre y, según apuntan las mismas fuentes, el hombre enviaba a la joven mensajes de "tipo sexual" y otros comentarios a través de Whatsapp, pero también la acosaba en persona.

Tras estos hechos, la supuesta víctima abandonó su puesto y el trabajador continúa ejerciendo, a la espera de que el proceso interno decida archivar el caso, o bien adoptar medidas cautelares.

Fuentes de la conselleria de Justicia añaden que se ha actuado para ofrecer una respuesta "rápida e inmediata", y que también se ofreció a la joven iniciar el protocolo en caso de acoso y apoyo psicológico.

"El Departamento está plenamente en lucha contra cualquier tipo de acoso que afecte a las personas que prestan servicios", indican desde la conselleria.