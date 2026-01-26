El Institut Roseta Mauri de Reus (Tarragona), "primer" centro de ESO catalán que reabre el comedor

Presentación de la medida este lunes - AJUNTAMENT DE REUS

TARRAGONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut Roseta Mauri de Reus (Tarragona) ha decidido reabrir su comedor, en combinación con actividades educativas y lúdicas, y se convierte en el "primer" centro de Secundaria que reabre este servicio en Catalunya, informa el Ayuntamiento en un comunicado este lunes.

Además de la comida para los alumnos, la propuesta también incluye actividades que se llevan a cabo en el marco del Pla Educatiu d'Entorn y, en total, participarán 25 alumnos de 1º y 2º de la ESO de este centro.

La alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, afirma que las actividades tras el comedor son de gran utilidad para conectar aprendizajes; y la directora de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, Montserrat Fortuny, ha señalado que la apertura progresiva de comedores requiere un esfuerzo presupuestario, técnico y de instalaciones pero que es "compromiso" del departamento y el Govern.