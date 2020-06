El Institut Sobiranies de Domènech y Arrufat quiere reflexionar "más allá del debate electoral"

Descartan que se trate de un grupo de opinión entre comuns y CUP y buscan generar debate

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Institut Sobiranies, que han promovido el exlíder de los comuns Xavier Domènech y el exdiputado de la CUP Quim Arrufat, pretende ser un espacio de reflexión que vaya "más allá del debate electoral", ha destacado el exdirigente de los comuns.

"Cuando hablamos de soberanías, hablamos de soberanía popular de Catalunya, y también de soberanía energética, de género y económica", entre otros ámbitos, ha dicho Domènech en la presentación telemática de este espacio, junto a Arrufat y a la asesora y colaboradora Maria Corrales.

Domènech ha insistido en que han promovido este instituto como un espacio para dialogar, reflexionar y producir ideas --a través de una publicación, formaciones y conferencias--, y ha remarcado: "No hemos pensado el instituto como un espacio de intervención directa en el debate institucional", sino como uno de reflexión y debate.

Preguntados por si el espacio es un grupo de opinión de CUP y comuns, Arrufat ha replicado que ninguna de las dos formaciones lo ha impulsado: "Nosotros no actuamos en representación de espacios políticos", y reúnen a personas de la izquierda soberanista que han expresado su inquietud por abrir un espacio de debate, según él.

Sobre si ha terminado el ciclo de alianzas entre partidos independentistas y si se abre otro entre las izquierdas, Arrufat ha pedido reflexionar no tanto acerca de la unidad, sino acerca de la base sobre la que unirse: "No puede haber debate de ir unidos si no hay propuesta", y cree que el soberanismo acumula dos años sin tener ninguna propuesta sobre la mesa.

CRISIS DEL CORONAVIRUS

Domènech ha defendido que se debería generar un "gran debate sobre el modelo económico y social de salida a esta crisis" provocada por la pandemia de Covid-19, y Corrales ha sostenido que se abre una oportunidad histórica para impulsar políticas sociales y de soberanía económica que hasta ahora no contaban con suficiente consenso.

Corrales ha destacado que, con la crisis de 2008, surgieron dos hipótesis: el 15M y el movimiento soberanista, y el instituto nace "con la voluntad de reactualizar y repensar las hipótesis que daban respuesta a la crisis y dar nuevas ideas y nuevos debates a todo un ciclo, desde el catalanismo de izquierdas".