Interinos piden al Parlament que cumpla la sentencia del TJUE sobre abuso de la temporalidad

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Plataforma d'Afectats per la Funció Pública, Guillem Aubaó, ha celebrado que el porcentaje de temporalidad en la administración pública se haya reducido tras los últimos procesos de estabilización, pero ha pedido en el Parlament que se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que resuelve que "no se está sancionando de forma correcta el abuso de la temporalidad".

"La ley 20/2021 no está sancionando de forma correcta el abuso de la temporalidad llevada a cabo por las administraciones públicas durante más de 20 años. Este abuso de temporalidad no está debidamente contemplado en esta ley, por tanto, esta ley no se ajusta a marco europeo", ha dicho este jueves durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament.

El representante de la plataforma, que agrupa a representantes de la CGT, IAC-CATAC, Intersindical, USTEC-STE, entre otros sindicatos, ha lamentado que durante mucho tiempo la administración pública "ha hecho uso de la figura del interino con tal de cubrir unas necesidades que no se han cubierto de forma ordinaria".

Ha celebrado la reducción de la temporalidad en la Generalitat hasta el 8%, aunque ha criticado que les ha sido "imposible" conseguir la trazabilidad de todas las plazas que se debían estabilizar y que tanto en la primera fase de estabilización como en el concurso de oposición extraordinario las plazas ofertadas estaban muy por debajo de lo que creen que debería ser, en sus palabras.

CESES

Aubaó ha explicado que, según la Generalitat, tras el proceso de estabilización se han producido alrededor de 380 ceses con su correspondiente compensación por abuso de temporalidad, una cifra que ha calificado de "cifra tramposa".

A su juicio, los afectados son muchos más porque muchos interinos que temían ser cesados si no superaban el proceso de estabilización, han cesado de forma voluntaria o han considerado optar a un puesto de trabajo de rango inferior, y que no han sido compensados.

TJUE

Según ha explicado Aubaó, la sentencia del TJUE sobre la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada por el Congreso en 2022 considera que "no está sancionando de forma correcta el abuso de la temporalidad llevada a cabo por las administraciones públicas durante más de 20 años".

Por ello, ha pedido asumir lo que dictó el tribunal el pasado junio y buscar una solución por la vía legislativa y no la judicial.

"El problema nace en una mala aplicación de una ley. Debemos entender que la solución debería pasar también por ahí. ¿O dejaremos todo pasar y que la gente recurra a las vías judiciales, entrando en laberintos que desgastan, que conllevan una pérdida de energía, una pérdida de ingresos, un mal vivir? Así de simple", ha preguntado a los diputados.

GERARDO PÉREZ

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional Gerardo Pérez, que también ha comparecido en la comisión, ha lamentado el "retraso de casi 25 años" para transponer la directiva europea sobre trabajadores interinos, algo que ha implicado, según él, ser el tercer país de la UE con más expedientes abiertos por no transposición de directivas.

Ha afirmado que más allá de que las mayores competencias son estatales, las comunidades autónomas tienen también parte de competencia y que deben tomar acción: "No pueden simplemente decir 'yo no hago nada'", ha trasladado.