Interior dice que "preocupan" los afluentes del río Ter y pide a la población que no se desplace

Reunión del comité técnico en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) para analizar el temporal que afecta a Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha manifestado que "preocupan" los afluentes del río Ter a su paso por los núcleos urbanos por el riesgo de desbordamiento, por lo que ha pedido a la población que respete las restricciones de movilidad decretadas hasta las 17.00 horas de este martes y que esté atenta a la las indicaciones de Protecció Civil para minimizar riesgos personales.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa posterior a la reunión del comité técnico en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) para analizar el temporal que afecta a Catalunya y que ha tenido lugar este martes por la mañana en la sede del departamento de Interior.

La consellera ha señalado que se ha enviado una Es-alert a la población después de que la Agència Catalan de l'Aigua (ACA) comunicara sobre las 5 horas la necesidad de cerrar las compuertas de los embalses para no añadir más agua al caudal de los ríos, que se han visto incrementados por las intensas lluvias.

La alerta se ha enviado a un total de 64 municipios, a cuya población se le ha pedido que reduzca "al mínimo" su movilidad hasta las 17.00 horas, y se han cancelado las clases, en coordinación con la Conselleria de Eduación.

No obstante, la consellera ha subrayado que el comité técnico volverá a reunirse a las 14.30 horas para evaluar la situación y analizar el crecimiento del río Onyar a su paso por los núcleos urbanos, por si fuese necesario alargar las restricciones de movilidad más allá de las 17.00 horas.

ALERTAS

Parlon ha explicado que se mantiene el plan Inuncat activado en fase de alerta, así como el Neucat, y que también se ha activado el Ferrocat por un incidente en la vía de Alta Velocidad entre Girona y Figueres --ya desactivado--.

También se activará el Ventcat en fase de alerta porque en las próximas horas se esperan fuertes vientos, así como el Allaucat tras las intensas nevadas en el Pirineo y Prepirineo por "riesgo de aludes".

La consellera también ha recordado que ayer ya se alertó a la población con un Es-alert por la situación de mala mar y ha pedido a la ciudadanía que no se acerque a zonas costeras ni a paseos marítimos porque el oleaje puede superar los 4 metros.

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha informado de que se espera que el temporal remita a lo largo de la tarde de este martes, pero se mantiene la alerta por acumulación e intensidad de lluvia, así como de nieve en el Ripollès y el Montseny, que habrá fuertes vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) y oleaje de hasta 7 metros.

Sarroca ha dicho que este episodio dejará hasta 223 litros por metro cuadrado (l/m2) en Portbou (Girona), 173 l/m2 en Roses (Girona) o 172 l/m2 en Palafrugell (Girona), pero que "no es comparable" con el temporal Gloria, que dejó más de 500 l/m2 en algunas zonas, y ha añadido que se espera que el miércoles finalicen las lluvias intensas.

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha pedido "prudencia", sobre todo en las carreteras, así también por riesgo de aludes, y ha recomendado a la población que no haga actividades fuera de zonas controladas.

También, que no se acerquen a la costa: "Una ola de 4 metros puede hacerte caer, puede arrastrarte", ha enfatizado Solé, que ha solicitado mucha precaución en las actividades náuticas por un temporal de magnitud importante, en sus palabras textuales.

UN DESAPARECIDO

El servicio que más preocupa es la búsqueda por parte de los Bombers de la Generalitat de un hombre que habría sido arrastrado cuando circulaba en su coche en una riera en Palau-Sator (Girona), lugar en el que trabajan unidades terrestres, la Unidad Subacuática y la Unidad de Drones.

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido un total de 1.619 llamadas hasta las 11 horas de este martes por el temporal que afecta a Catalunya, 200 de ellas en las últimas dos horas, en su mayoría por inundaciones en párkings y bajos.

En cuanto a las carreteras, Parlon ha dicho que las principales vías, la AP-7 y la N-II, funcionan con normalidad, mientras que la C-32 presenta afectaciones puntuales, así como la N-260, con puntos de afectación por inundaciones, y que algunas carreteras secundarias han quedado cortadas por el impacto del temporal.