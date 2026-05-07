Interior y Mossos darán "todas las explicaciones" sobre infiltrados en una asamblea docente

Archivo - Fachada de la Conselleria de Interior, a 12 de julio de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra han expresado su "voluntad plena de dar todas las explicaciones oportunas y necesarias" a los grupos parlamentarios que lo pidan sobre la presunta infiltración de 2 agentes de paisano este miércoles en una asamblea de docentes en Barcelona.

Según explica la policía catalana en un comunicado este jueves, los Mossos llevan a cabo sus funciones y responsabilidades "siempre atendiendo a la legislación vigente" y conforme a las competencias que tienen asignadas.

Aseguran que la Policia de la Generalitat "trabaja y trabajará" para garantizar el libre derecho de reunión y manifestación, así como el resto de derechos relacionados con este ámbito.

Tras conocerse los hechos, Junts, ERC, Comuns y la CUP han pedido que la consellera de Educación de la Generalitat, Ester Niubó, y a la de Interior, Núria Parlon, que expliquen si agentes se infiltraron en esta reunión.

COMUNICADO UNITARIO DE SINDICATOS DOCENTES

Los sindicatos Ustec·Stes, Professors de Secundària, CGT Ensenyament y la Intersindical han pedido en un comunicado conjunto que el Govern dé explicaciones y aclare si es una práctica que ha realizado desde el inicio de las movilizaciones docentes.

Además, solicitan la retirada del plan piloto de Mossos en escuelas y el fin de "toda ingerencia" de cuerpos policiales en los centros y el personal educativo.