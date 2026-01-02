Internamiento provisional para el presunto autor de la muerte de su madre en el Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez de guardia del Vendrell (Tarragona) ha acordado el internamiento provisional del hombre de 37 años detenido como presunto autor de la muerte violenta de su madre este miércoles, siguiendo las indicaciones forenses, informa en un apunte en 'X' el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) este viernes.

La medida tiene por objeto la estabilización terapéutica para poder practicar su declaración.

Los Mossos d'Esquadra recibieron sobre las 13.40 horas del miércoles el aviso de que había una mujer muerta en su casa, adonde se trasladaron junto al SEM y confirmaron su muerte, que eleva el número de feminicidios durante 2025 a los 11, correspondientes a 10 mujeres y 1 feminicidio vinculado.