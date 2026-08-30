Interrumpida la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Girona por falta de tensión

Archivo - Un cartel indica la dirección de los trenes de alta velocidad en la estación de Barcelona-Sants, a 9 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Girona ha quedado interrumpida este domingo por la mañana por falta de tensión eléctrica.

Según ha informado en un apunte en 'X' Protecció Civil de la Generalitat, hay dos trenes que han quedado parados entre ambas ciudades.

La incidencia, han informado fuentes de Protecció Civil a Europa Press, se ha producido en la estación de La Sagrera de Barcelona, y se ha activado el plan Ferrocat en fase de prealerta.