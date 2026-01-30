Interrumpida la L5 del Metro de Barcelona entre Can Boixeres y Collblanc por un convoy averiado

Archivo - Varias personas en el metro, a 22 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La L5 del Metro de Barcelona está interrumpida este viernes a las 16.45 horas entre las estaciones de Can Boixeres y Collblanc por un tren averiado en Can Vidalet, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los convoyes circulan entre Cornellà Centre y Can Boixeres, y por el otro sentido entre Collblanc y Vall d'Hebron.

Esta incidencia está provocando que la frecuencia de paso de trenes esté alterada.