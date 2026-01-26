Interrumpida la R11 entre Caldes de Malavella y Girona por posible desprendimiento sobre la vía

GIRONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R11 entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona ha quedado interrumpida este lunes a mediodía a petición de la Policía Local por un posible desprendimiento de tierra sobre la vía.

Se trata de la línea de ancho convencional que une Barcelona-Girona-Portbou (Girona), ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, que ha precisado que los operarios ya se han trasladado hasta el lugar de la incidencia, que afecta solo a ese tramo.

Por otro lado, un incendio cerca de la infraestructura ferroviaria en Cunit (Tarragona) ha obligado a interrumpir el servicio en la R2Sud, si bien fuentes de Renfe han informado a Europa Press de que las llamas ya se han apagado y, una vez reconocida la infraestructura, se ha restablecido el servicio, ha confirmado Adif.