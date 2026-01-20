Interrumpida la R11 y la RG1 entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona por la caída de un árbol

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R11 y RG1 de Rodalies entre Caldes de Malavella (Girona) y Girona están interrumpidas por la caída de un árbol a la zona de vías desde este martes a las 8.53 horas.

Se está gestionando transporte alternativo por carretera pero la situación climatológica complica la organización de los autobuses, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Además, se registran 30 minutos de demoras en las líneas R2, R2 Sud, R2 Nord, R13, R14, R15, R16 y R17 a su paso por la estación del Prat de Llobregat (Barcelona) debido a una incidencia en la infraestructura.