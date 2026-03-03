Interrumpida la R11 de Rodalies entre Portbou y Figueres (Girona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R11 de Rodalies entre Portbou y Figueres (Girona) está interrumpida desde este martes sobre las 7.12 horas.

La incidencia responde a una afectación en los sistemas de señalización de Figueres, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia a la mayor brevedad posible.