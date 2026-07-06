Interrumpida la R3 entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) por incidencia en la infraestructura

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe
Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 6 julio 2026 8:06
Seguir en

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R3 de Rodalies entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) ha quedado interrumpida debido a una incidencia en la infraestructura este lunes desde primera hora.

A raíz de la incidencia se ofrece servicio alternativo por carretera entre Ripoll y Puigcerdà (Girona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este lunes, Rodalies recuperaba el servicio ferroviario de la línea R3 entre Puigcerdà y Ribes de Freser (Girona) después de que hayan terminado las obras de mejora del último tramo de la red por el temporal Harry del pasado mes de enero.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado