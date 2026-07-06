Interrumpida la R3 entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) por incidencia en la infraestructura

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R3 de Rodalies entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) ha quedado interrumpida debido a una incidencia en la infraestructura este lunes desde primera hora.

A raíz de la incidencia se ofrece servicio alternativo por carretera entre Ripoll y Puigcerdà (Girona), ha informado Rodalies en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este lunes, Rodalies recuperaba el servicio ferroviario de la línea R3 entre Puigcerdà y Ribes de Freser (Girona) después de que hayan terminado las obras de mejora del último tramo de la red por el temporal Harry del pasado mes de enero.