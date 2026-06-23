Interrumpida la R3 entre Ripoll y Ribes de Fresser (Girona) por incidencia en la infraestructura

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

GIRONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La línea R3 de Rodalies ha quedado interrumpida entre Ripoll y Ribes de Fresser (Girona) por una incidencia en la infraestructura este martes sobre las 9.34 horas.

El servicio ferroviario circula entre las estaciones de Figaró (Barcelona) y Ripoll (Girona), ha informado Rodalies en un comunicado.

Este martes la R3 ha tenido otra incidencia por robo de cobre entre La Garriga y Figaró (Barcelona).