Interrumpida la R7 y retrasos en la red de Rodalies por una "incidencia operativa"

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R7 de Rodalies se encuentra interrumpida este sábado y los trenes del conjunto de la red circulan fuera de su horario habitual a causa de una "incidencia operativa", ha informado Rodalies vía 'X'.

Según han informado fuentes de Renfe a Europa Press las diferentes incidencias que se han dado a lo largo de la jornada de este domingo y que han afectado a diferentes líneas están "relacionadas con los maquinistas y los trenes" que se están analizando.

Rodalies recomienda utilizar los trenes de la línea R4 hasta la parada de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a causa del corte en la R7.