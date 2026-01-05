Interrumpidas la R2, R2 Nord y R2 Sud entre El Prat, Gavà y el Aeropuerto de Barcelona (Barcelona)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes de las líneas R2, R2 Nord y R2 Sud de Rodalies entre las estaciones del Prat de Llobregat y Gavà y en sentido inverso de El Prat al Aeropuerto de Barcelona (Barcelona) ha quedado cortada este lunes sobre las 9.10 horas.

El motivo de la incidencia es una avería en la señalización de la estación de El Prat (Barcelona), han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Técnicos de Adif se están desplazando al punto de la incidencia y, a la espera de la resolución de la avería por parte de Adif, se están posicionando los trenes afectados en estaciones y no dejar ninguna en trayecto.