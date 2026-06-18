Interrumpidos los trenes de alta velocidad entre Lleida y Barcelona por el incendio de L'Albi

LLEIDA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de alta velocidad que conectan Lleida y Barcelona no funcionan este jueves por la mañana por el incendio de vegetación declarado en L'Albi (Lleida) sobre las 10.30 horas, que se está produciendo cerca de las vías, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Un total de 12 dotaciones se han desplazado a la zona, entre las cuales tres son medios aéreos, para tratar de estabilizar el foco que afecta a campos de rastrojo.

El incendio también está cerca de la carretera LV-7031.