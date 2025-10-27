Intervenidos 6.432 productos falsificados en un dispositivo entre Cambrils y Salou (Tarragona)

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han decomisado 6.432 productos falsificados durante un operativo que se llevó a cabo el pasado jueves por la noche contra la venta ilegal en el paso Miramar, en la zona del Cap de Sant Pere que une Cambrils y Salou (Tarragona), informan en un comunicado este lunes.

El dispositivo se inició cerca de las 21.15 horas con efectivos de orden público, la Unidad de Seguridad Ciudadna (USC), la Unidad de Drones y el apoyo de la Policía Local de Cambrils, Guardia Civil y Policía Nacional.

Entre los productos había 5.086 camisetas, 827 bolsos, 430 pares de zapatos, 60 sudaderas y 29 pares de chanclas, y el operativo se desarrolló sin incidentes relevantes, a pesar de algunos lanzamientos de piedras que no causaron daños personales ni materiales.