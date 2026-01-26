La inversión inmobiliaria aumentó un 41% en Catalunya en 2025, hasta 3.470 millones, según CBRE

Archivo - Fachada del CaixaResearch Institute en obras. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La inversión inmobiliaria en Catalunya aumentó un 41% a cierre de 2025, hasta situarse en 3.470 millones de euros, el tercer mejor registro histórico del mercado catalán, según datos compartidos este lunes por CBRE en un comunicado.

La consultora internacional de servicios inmobiliarios ha resaltado que la cifra de 2025 se sitúa por debajo únicamente de los "excepcionales ejercicios" de 2021, con una inversión de 3.562 millones, y de 2022, con otros 3.548 millones.

El crecimiento de Catalunya supera al del conjunto del mercado español, que avanzó un 31% en el conjunto del ejercicio, lo que ha "reforzado su peso dentro del mapa inversor nacional", ha valorado CBRE.

Por sectores, los hoteles se alzan como el principal impulsor de la inversión inmobiliaria en Catalunya en 2025, con un total de 934 millones de euros, un 51% más que el año anterior, y hasta suponer un 27% del total regional, superando incluso el peso que este segmento tuvo en el conjunto de España, donde representó el 23% de la inversión anual.

Le siguen el sector 'living', con 812 millones de euros invertidos, más del 23% del total en Catalunya, y con un gran peso del segmento de las residencias de estudiantes, mientras que las oficinas alcanzaron un volumen en torno a 770 millones de euros, un 22% del total y con un crecimiento del 73% respecto a 2024.

BARCELONA

En el contexto nacional, Madrid y Barcelona concentran el 58% de toda la inversión registrada en España en 2025, con la capital catalana aportando un 22% del total.

El director de la oficina de CBRE en Barcelona, Xavier Güell, ha explicado que "Barcelona continúa siendo un fuerte polo de atracción de capital institucional y privado gracias a la madurez de su mercado".