La inversión en promoción inmobiliaria alcanzará los 6.200 millones en 2030 en Catalunya

Archivo - Varios operarios trabajan en una zona en obras en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La inversión en promoción inmobiliaria alcanzó en 2024 los 4.400 millones de euros en Catalunya y se prevé alcanzar los 6.200 millones en 2030, según el Observatorio de la financiación a la promoción inmobiliaria en España, elaborado por Urbanitae, plataforma española de inversión inmobiliaria, y KPMG, firma global de servicios profesionales.

El Observatorio arroja otros datos clave para entender la evolución del mercado inmobiliario, por ejemplo, el déficit de vivienda, que en España se sitúa en 700.000 inmuebles, de los que Catalunya, concentra más de 100.000 unidades, una brecha que aumentará hasta 2030, atendiendo al ritmo de creación de hogares, informa Urbanitae en un comunicado este martes.

Mientras, el precio de la vivienda seguirá en aumento, debido al elevado incremento del esfuerzo hipotecario de los hogares: en Catalunya pasará del 21,9% al 33,2% en 2030.

"Un notable aumento, sobre todo cuando en Barcelona ya se requieren aproximadamente 5 años de salario íntegro para adquirir un piso de 60 m2 en el centro, similar a ciudades como San Francisco o Miami", valoran los autores del informe.

Desde una perspectiva estatal, la inversión en promoción inmobiliaria se situó en los 35.000 millones de euros en 2024 y del total invertido, entre un 22% y un 24% correspondió a aportaciones de capital, incluyendo tanto el capital de los promotores como el equity de los financiadores alternativos.

El Observatorio analiza también la situación en Baleares, donde la inversión en promoción inmobiliaria alcanzó en 2024 los 3.000 millones y, de cara a 2030, estima que la inversión en promoción superará los 4.800 millones.

DÉFICIT Y PRECIO

Baleares concentra un déficit de 10.000 inmuebles de los 700.000 correspondientes a toda España, una brecha que también aumentará hasta 2030, atendiendo al ritmo de creación de hogares.

El precio de la vivienda seguirá en aumento debido al elevado incremento del esfuerzo hipotecario de los hogares: en Baleares pasará del 27,7% al 48,6% en 2030.