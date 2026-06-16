Investigadores becados por Fundación La Caixa celebran poder tener "independencia científica"

Marc Suárez-Calvet, becado de la Fundación ”la Caixa”, es neurólogo clínico en el Hospital del Mar y dirige el grupo de Neurología Traslacional y Biomarcadores en el Barcelonaeta Brain Research Center - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores que han recibidos becas de la Fundación La Caixa han celebrado la "independencia científica" que les han proporcionado las ayudas, permitiéndoles crear su propia línea de investigación.

Es el caso del médico y bioquímico Marc Suárez-Calvet, que en 2011, tras trabajar varios años en Alemania, Suecia y Reino Unido, obtuvo una beca para desarrollar su investigación posdoctoral en el BarcelonaBeta Brain Research Center, el instituto de investigación de la Fundación Pasqual Maragall, informa la Fundación La Caixa en un comunicado de este martes.

"La vida de científico, aunque a veces se idealiza, consiste sobre todo en pedir dinero", relata Suárez-Calvet, a quien la ayuda le permitió preparar (y ganar) una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación.

Afirma que, de no haber tenido ese primer apoyo, seguramente no habría podido acceder a otras estructuras de financiación competitivas: "Ahora tengo mi propio grupo, mi laboratorio, lidero un equipo de 10 personas y estamos haciendo nuestra propia investigación".

Suárez-Calvet es neurólogo clínico en el Hospital del Mar de Barcelona, especializado en Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, y dirige el grupo de Neurología Traslacional y Biomarcadores en el BarcelonaBeta Brain Research Center, centrando su investigación en los mecanismos moleculares de la neurodegeneración y los biomarcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo.

BIOFÍSICA EN ALEMANIA

La investigadora en Biología Molecular y Bioquímica Irene Marco relata que, durante su tercer año estudiando Física, su madre enfermó gravemente y pasó un tiempo en coma, lo que le llevó a interesarse por las máquinas que la mantenían con vida: "¿Quién hace esas máquinas? Los físicos biomédicos".

Decidida a tirar por ese camino, y como la especialidad de Física Médica no existía en España, hizo una estancia Erasmus en la Universidad de Heidelberg (Alemania) y consiguió una beca de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa que le permitió quedarse otro año y cursar un máster en Biofísica en 2009.

Marco pasó por Alemania, Estados Unidos, Países Bajos e Israel y en 2018, pese a tener un "muy buen trabajo" en Cambridge (Reino Unido), volvió a España para ser madre.

Lo hizo gracias a una beca de posdoctorado Junior Leader de la Fundación La Caixa, que le permitió volver en unas condiciones comparables a las que tenía en Inglaterra para desarrollar su investigación posdoctoral en Biología Molecular y Bioquímica en el Instituto de Bioingeniería de Catalunya: "Sin esta beca, seguramente no habría vuelto".

Actualmente, Marco es investigador principal en el instituto y dirige el grupo Molecular Imaging for Precision Medicine, que desarrolla técnicas avanzadas de imagen molecular por resonancia magnética.

IA CONTRA LAS SUPERBACTERIAS

Al biotecnólogo César de la Fuente, la beca de posgrado en el extranjero de la Fundación La Caixa le sirvió para realizar un doctorado en Microbiología e Inmunología en la Univerisdad de la Columbia Británica, en Canadá, en 2011.

"Conseguí la beca de la Fundación La Caixa en un momento absolutamente crítico. Yo era muy joven. Debía tener 23 años. Todavía no sabía quién era, ni en lo personal ni mucho menos como científico", declara.

Asegura que obtener la validación de la institución le dio confianza en él mismo, así como la libertad para investigar lo que quería: "Si no tienes ese impulso inicial, es complicado llegar al siguiente peldaño".

De la Fuente es profesor catedrático en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, y trabaja en una línea que intenta descubrir y diseñar antibióticos completamente nuevas usando herramientas computacionales para matar las bacterias.