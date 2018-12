Investigan contratos de la ILC en la etapa de Borràs y ella dice que no tiene "nada" que ocultar

Publicado 27/11/2018 20:41:15 CET

Un juzgado de Barcelona investiga la contratación de servicios informáticos para web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en la etapa en la que la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, dirigía la institución.

En declaraciones a Europa Press, Borràs ha afirmado que no tiene "nada que esconder" sobre la investigación en la que, según ha publicado Ser Catalunya, indagan el presunto fraccionamiento de contratos para rebajar su cuantía económica y evitar el concurso público.

"Estoy orgullosa del trabajo hecho al frente de la ILC durante cinco años. Un orgullo que no es personal sino colectivo. Un trabajo determinado, honesto y transparente. Y un trabajo que ha puesto el acento, también, en el ámbito digital", ha aseverado Borràs.

Y ha añadido: "Intentar generar sombras sobre este trabajo me entristece. Y en cierto modo me rebela, pero no tengo nada que esconder".

La consellera también ha asegurado que pondrá todos los medios para esclarecer hasta la última cuestión.

Los Mossos han realizado este martes un dispositivo con entradas y registros en el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat (CTTI) y la Institució de les Lletres Catalanes.

La policía catalana ha ido al CTTI por orden judicial y ha realizado una petición de información en el marco de un caso que está bajo secreto de sumario, han informado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Políticas Digitales y Administración Pública.